Беларусь лидирует в СНГ по количеству трансплантаций

По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ.

Беларусь лидирует в СНГ по количеству операций по трансплантации органов. Об этом сообщает белорусское издание «Медицинский вестник». «По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. За январь-ноябрь 2012 года в стране была выполнена 251 операция по трансплантации органов, из них 50 - печени, 182 - почки и 19 - сердца. Сегодня в стране выполняют 25,5 трансплантации органов на 1 млн населения. Для сравнения: в России - 9,5, в Украине - 2,2», - сообщает газета.

Читать дальше