Милиция: Cтепень вины Меладзе в смертельном ДТП определит суд

Адвокаты композитора и продюсера Константина МЕЛАДЗЕ сейчас «мощно работают», а степень его вины в ДТП, в котором погибла 30-летняя женщина, определит суд.

Об этом в комментарии газете «Україна молода» сказал руководитель пресс-службы милиции Киевщины Николай ЖУКОВИЧ. «Факт смерти человека есть. Убийство ли это и какое именно - умышленное или по неосторожности и тому подобное - должно определить следствие. В настоящее время назначено более десяти экспертиз, и только после их завершения можно говорить о вине водителя или пешехода, или вообще говорить о технической неисправности авто. Следователи должны быть уверены, что водитель мог избежать столкновения или наоборот», - подчеркнул ЖУКОВИЧ.

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