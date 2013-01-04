Турция, уже почти два года живущая в напряжении от военных действий, происходящих в Сирии, будет оборонятся от возможного нападения посредством американских ЗРК "Пэтриот" (Patriot), в Турцию прибыли первые военнослужащие НАТО для установки ЗРК.

НАТО получило официальную просьбу Турции о предоставлении ей систем зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" "Patriot" в конце ноября 2012 года, спустя пару недель совет министров НАТО, подтвердив исключительно оборонительный характер, дал согласие на установку "Пэтриот" на границе Турции с Сирией.

Ообслуживать ракетные комплексы "Patriot" будут военнослужащие НАТО, первые специалисты уже прибыли на турецкую авиабазу "Инджирлик", ожидается, что всего в Турцию (с целью обслуживания ЗРК ) прибудут порядка 400 военнослужащих НАТО.

По данным европейских СМИ, непосредственно зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" будут доставлены в Турцию 22 января, сопровождать груз будут военнослужащие Германии и Нидерландов.