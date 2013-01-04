Турция будет оборонятся от Сирии посредством американских ЗРК "Пэтриот"
4 января 2013, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Турция, уже почти два года живущая в напряжении от военных действий, происходящих в Сирии, будет оборонятся от возможного нападения посредством американских ЗРК "Пэтриот" (Patriot), в Турцию прибыли первые военнослужащие НАТО для установки ЗРК.
НАТО получило официальную просьбу Турции о предоставлении ей систем зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" "Patriot" в конце ноября 2012 года, спустя пару недель совет министров НАТО, подтвердив исключительно оборонительный характер, дал согласие на установку "Пэтриот" на границе Турции с Сирией.