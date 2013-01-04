Брижит Бардо пригрозила властям Франции: тоже попросит гражданство РФ

Сегодня Брижит Бардо - французская киноактриса и известная защитница животных, заявила, что может последовать примеру Жерара Депардье - попросить российское гражданство, если власти Франции не спасут двух слоних из лионского зоопарка.

В заявлении Фонда защиты дикой природы и животных, основательницей которого является Брижит Бардо, говорится, что актриса готова обратиться за российским подданством, чтобы сохранить жизнь двум цирковым слонихам, которых могут усыпить во Франции из-за того, что животные могут болеть туберкулезом. В своем открытом письме актриса пишет, что она "готова бежать из страны, которая становится кладбищем животных".

Как сообщает агентство Франс пресс, в середине декабря префект Лиона издал распоряжение усыпить двух цирковых слонов, которые сейчас находятся в зоопарке города Лиона, поскольку появились подозрения, что животные могут болеть туберкулезом. Директор цирка обжаловал это решение, но административный суд поддержал префектуру. Брижит Бардо обратилась к французскому президенту Франсуа Олланду с просьбой спасти животных, однако ее просьба осталась без ответа.

Напомним, французский актер Жерар Депардье получил гражданство России, о чем было объявлено в четверг на сайте Кремля. После чего сам актер подтвердил эту информацию. Он также написал открытое письмо, в котором признался в любви к России и обещал учить русский язык.