В Грузии требуют отставки президента Саакашвили

В Грузии в пятницу у резиденции грузинского президента в Тбилиси члены общественной организации "Единодушие" провели акцию с требованием добровольной отставки главы республики Михаила Саакашвили до 20 января.

Михаил Андгуладзе - один из лидеров организации, пояснил, что "именно 20 января текущего года истекает пять лет, как Саакашвили во второй раз стал президентом Грузии, однако с помощью своего бывшего "карманного" парламента, внесшего изменения в конституцию, он продлил свой президентский срок еще на 10 месяцев. Мы считаем, что каждый лишний день правления Саакашвили наносит серьезный ущерб стране и ее гражданам, поэтому требуем его отставки".

По его словам, ультиматум, предназначенный для Саакашвили, был подкреплен более 800 тысячами подписей граждан Грузии, которые были собраны в последние два месяца.

Аналогичные акции состоялись у резиденций президента Грузии в Батуми и Зугдиди, сообщают интернет-СМИ.