В Камбодже арестован российский бизнесмен Полонский

В пятницу западная пресса сообщила, что в камбоджийском городе Сиануквиль полиция арестовала российского бизнесмена, президента компании "Миракс Групп", Сергея Полонского и еще двух граждан России. Их обвиняют в применении насилия к местным морякам.

Представитель камбоджийской военной полиции Кхенг Тито рассказал, что россияне были арестованы еще в понедельник. Помимо Полонского также арестованы некие Карачинский и Баглай, передает агентство Франс Пресс.

По данным местной полиции, россияне угрожали ножами экипажу из шести моряков, которые доставляли их на берег после прогулки на близлежащий остров. Моряки рассказали, что россияне сначала заперли их в каюте, а потом заставили спрыгнуть в море.

Прокуратура предъявила россиянам обвинения в умышленном насилии и незаконном лишении свободы, сообщают интернет-СМИ.

Информацию об аресте Сергея Полонского подтвердила дежурный дипломат посольства России в Пномпене Галина Горячкина. По ее словам, заведующий консульским отделом находится в Сиануквиле, где выясняет подробности происшествия. Другой информацией она пока не располагает.