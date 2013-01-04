Швеция установила рекорд по количеству мигрантов

Департамент миграции Швеции зарегистрировал своеобразный рекорд: в 2012 году вид на жительство Швеции получили более 111 тысяч человек. Количество принятых страной мигрантов на 19% больше, чем в 2011 году, и стало самым большим за историю Швеции.

В 2012 году на 48% - до 44 тысяч - выросло число беженцев, сообщает Радио Швеции «Sveriges Radio». Это переселенцы из Сирии (18%), Сомали (13%), Афганистана (11%) и других стран.

Количество несовершеннолетних детей, прибывших в 2012 году в Швецию без законных представителей и попросивших убежища, стало самым большим в Европе. Таких детей стало 3600 - на 35% больше, чем в 2011 году. Большинство из них – из Афганистана и Сомали. Увеличилось число несовершеннолетних беженцев из Алжира, Марокко, Уганды и Сирии.

До 1930-х годов из Швеции, в основном, выезжали, главным образом в США. Длительное время число иностранных граждан в Швеции оставалось очень ограниченным. В настоящее время ситуация кардинально изменилась: примерно каждый 5-й житель Швеции - иммигрант или имеет родителей-иностранцев.