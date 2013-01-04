Жерар Депардье: Я обожаю Россию и буду учить русский язык

Известный французский актер Жерар Депардье написал обращение к российским журналистам, в котором он подтвердил свой запрос на получение российского гражданства, а также он заявил, что обожает Россию и намерен учить русский язык.

В своем письме, которое актер назвал "Обращение к российским журналистам", он пишет: "Да, я сделал запрос на получение паспорта, и я рад, что мой запрос был принят".

Жерар Депардье заявил: "Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры.

В России хорошо жить. Не обязательно в Москве, которая для меня слишком крупный мегаполис. Я предпочитаю деревню, в России мне знакомы чудные места. Например, есть одно место, которое я очень люблю. Там, где находится Госфильмофонд, под управлением моего друга Николая Бородачева. Там, вблизи березового леса, я чувствую себя прекрасно.

Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим Президентом, Франсуа Олландом. Я все это ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего Президента Владимира Путина, и это взаимно. И я сказал ему, что Россия - страна великой демократии, это не та страна, где премьер министр мог бы назвать гражданина своей своей страны жалким человеком.

Я хорошо отношусь к прессе, но в то же время, она навевает тоску, потому что в ней, как правило, представлена только одна идея. Из уважения к вашему Президенту и вашей великой стране, я больше ничего не буду добавлять. Кроме одного, что касается России, это отрывок из прозы, который пришел мне в голову.... Только в такой большой стране мы никогда не бываем одиноки, так как каждое дерево, каждый пейзаж приносит нам надежду. В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие. В вашем величии, я никогда не чувствую себя одиноким. Слава России! Спасибо!", - цитирует Жерара Депардье Первый канал.

Напомним, французский актер отказался от французского паспорта из-за налоговой политики властей после того, как президент Франции Франсуа Олланд предложил, чтобы самые богатые французы отдавали в казну 75% своего дохода. Жерар Депардье выразил несогласие с этим предложением, он решил покинуть Францию и переехать жить в Бельгию, где актер уже купил старинный особняк. Его поддержали многие журналисты, актеры и блогеры.

Теперь и западные СМИ заявили, что выбор актера - логичен. Газета Financial Times пишет, что образ России в последние годы изменился в лучшую сторону. Можно ли Депардье винить в бегстве, если Франция со своей финансовой суровостью, очевидно, проигрывает самой большой стране мира? Издание заявило, что французский актер лишь один из целого поколения людей Запада, которые сейчас видят перспективы именно в России.

Между тем, бельгийские власти обидевшись на то, что Россия уже предоставила французу свое гражданство, заявили, что теперь Жерару Депардье будет трудно получить бельгийское подданство, поскольку гражданство - это не предмет коллекционирования, и ему придется сильно постараться, если актер все же захочет получить и бельгийское гражданство.