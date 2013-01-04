Состояние здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса ухудшилось

Стало известно, что состояние здоровья венесуэльского лидера Уго Чавеса, который в настоящее время проходит лечение в кубинской клинике, ухудшилось. Об этом в пятницу сообщает министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

Министр заявил в эфире государственного телевидения, что "после сложной хирургической операции, проведенной 11 декабря, команданте Чавес столкнулся с осложнениями вследствие серьезной легочной инфекции. Эта инфекция вызвала дыхательную недостаточность, что требует от команданте Чавеса строгого соблюдения курса медицинского лечения".

По словам Эрнесто Вильегаса, СМИ развязали "психологическую войну" в отношении здоровья Чавеса, ее цель - дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и "покончить с боливарианской революцией". "Этим намерениям противостоят железное единство боливарианского правительства, организованных народных масс и национальных вооруженных сил", - цитирует министра агентство Reuters.

Напомним, 58-летний Уго Чавес 11 декабря перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в одной из клиник Гаваны. С лета 2011 года эта операция стала для венесуэльского президента уже четвертой после того, как у него впервые был обнаружен рак. Также известно, что правительство Венесуэлы пока не объявило о переносе церемонии инаугурации Уго Чавеса, назначенной на 10 января.