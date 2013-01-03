За год в мире погиб 141 журналист
3 января 2013, 23:59 [ «Аргументы Недели» ]
В 2012 году в 29 странах мира погиб 141 журналист, что стало одним из самых высоких показателей, говорится в докладе базирующейся в Швейцарии независимой журналистской организации Press Emblem Campaign (PEC).
По данным организации, количество погибших журналистов по сравнению с 2011 годом увеличилось на 31%. Больше всего сотрудников СМИ - 37- погибло в Сирии. По данным организации, следом за Сирией самыми опасными странами для журналистов стали Сомали, Мексика, Бразилия и Гондурас, передает Интерфакс-Украина.