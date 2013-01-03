Мастер-класс по-керченски: как брать взятки

В Керчи продолжается расследование случаев взяточничества и вымогательства, в которых обвиняют чиновников местного горсовета. Пока идет следствие, в городе все чаще поговаривают о том, что власти в последнее время слишком «прикрутили гайки», поставив на поток получение денег за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту получения взятки первым заместителем мэра Керчи Олегом КАТОРГИНЫМ и начальником юридического департамента горсовета Натальей МОЧАЕВОЙ. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 («получение взятки в особо крупном размере, соединенное с вымогательством») УК Украины.

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