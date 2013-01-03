МИД Латвии не запрещает жителям страны смотреть фильм «Ирония судьбы»

МИД Латвии был вынужден выступить с официальным заявлением по поводу высказывания своего бывшего сотрудника в социальной сети Twitter.

Как сообщали «АН-онлайн», бывший дипломат Нормунд Васариньш написал в своем микроблоге в Twitter о том, что латвийское общество станет по-настоящему западным, когда прекратит каждый Новый год восхищаться советским фильмом «С легким паром!».

Пресс-секретарь латвийского МИДа Янис Силис сегодня заявил: «Мнение бывшего сотрудника МИД Латвии Нормундса Васариньша о том, что стать западным латвийскому обществу мешает фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!", не является официальной позицией внешнеполитического ведомства Латвийской республики».

«В ряде российских СМИ появилась информация о том, что это мнение МИД Латвии. Это не так. МИД не выступал с подобными заявлениями. Это частное мнение конкретного человека, которое не имеет отношение к министерству», - добавил Янис Силис.

Нормундс Васариньш состоял на службе в Министерстве иностранных дел Латвии в середине 2000-х годов. В частности, Васариньш отвечал за присоединение Латвии к Шенгенскому договору.