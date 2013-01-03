В Грузии собрали 650 тысяч подписей за отставку Саакашвили

Грузинские общественные организации, требующие отставки Михаила Саакашвили, собрали 650 тысяч подписей своих сторонников. Об этом сообщил сегодня руководитель организации "Единодушие за права общественности".

Михаил Андгуладзе является одним из инициаторов данной акции.

Он отметил, что подписи были собраны "по всей Грузии".

В свою очередь, руководитель политического движения "Тетреби" /"Белые"/ Темур Шашиашвили заявил сегодня журналистам, что "20 января исполняется пять лет с момента второй инаугурации Саакашвили на должность президента, поэтому он должен подать в отставку". Он сообщил, что в пятницу у президентского дворца состоится мирная акция организаторов сбора подписей, участники которой передадут администрации главы государства требования об отставке Саакашвили с 20 января, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно конституции, президент Грузии избирается сроком на пять лет. В то же время, в документе говорится, что очередные президентские выборы должны пройти в октябре нынешнего года. Эксперты указывают на то, что эти положения основного закона противоречат друг другу.