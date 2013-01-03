Судебный процесс по делу капитана Costa Concordia проходил в закрытом режиме

В Италии начался судебный процесс по делу об увольнении бывшего капитана затонувшего круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино. Слушание проходило в Торре-Аннунциана в провинции Неаполя.

Заседание проходило в закрытом режиме и продолжалось 1 час 10 минут.

Экспертная комиссия, расследовавшая обстоятельства крушения круизного лайнера Costa Concordia, пришла к выводу, что виновниками гибели людей являются капитан судна Франческо Скеттино и компания-оператор Costa Cruises, сообщает gazeta.ru.

Прокуратура требует для Франческо Скеттино 2697 лет тюрьмы.

Ранее «АН» сообщали: Франческо Скеттино, капитан потерпевшего крушение Costa Concordia, недоволен тем, что его уволили из компании-судовладельца.