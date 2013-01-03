Общественники Ялты заклеили город листовками

Общественная организация «Гражданский комитет Большой Ялты» расклеила множество листовок в центральной части Ялты в непредназначенных для этого местах.



Этот факт вызвал негодование городского руководства Ялты, сообщает собкор «Аргументов недели - Крым» в Ялте.



В листовках общественники призывают горожан прийти сегодня на митинг, направленный против резонансных строительств на Поликуровском холме и на набережной Ялты.

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