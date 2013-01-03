Латвийским курильщикам будет непросто найти места для курения

Сегодня правительство Латвии одобрило поправки к закону«Об ограничении производства, реализации, рекламы табачных изделий и курения». Поправки предусматривают запрет на курение на балконах, лоджиях и в подъездах многоквартирных жилых домов, а также на лоджиях и балконах публичных построек.

Кроме того, запрещается курить ближе, чем в 10 метрах от входов в жилые дома, а также в здания и постройки публичного пользования.

Законопроект предоставляет самоуправлениям право принимать и дополнительные меры для обеспечения защиты жителей от табачного дыма. В частности, самоуправления могут ввести запрет на курение на пляжах, в парках, у памятников и т.п.

Обеспечивать выполнение закона предстоит не Госполициии, а ответственным структурам или должностным лицам самоуправлений.

Законопроект должен пройти окончательное утверждение в Сейме Латвии.