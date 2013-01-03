Капитан Costa Concordia хочет денежную компенсацию

Франческо Скеттино, капитан потерпевшего крушение Costa Concordia, недоволен тем, что его уволили из компании-судовладельца. Капитан подал иск в суд Неаполя и надеется на денежную компенсацию.

В тосканском Гроссето идет еще один процесс, где Скеттино выступает уже как обвиняемый. Ему инкриминируют потопление судна, непреднамеренное убийство и преступную халатность.

Напомним, "Коста Конкордиа", на борту которого находились более 4 тысяч человек, затонул в ночь на 14 января у берега итальянского острова Джильо, врезавшись в скалу. Жертвами кораблекрушения стали 32 человека.