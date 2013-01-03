В МИД Украины обиделись на российского коллегу за «быть немножко беременным»
3 января 2013, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
В украинском МИД считают оскорбительным комментарий российского дипломата об отношениях Киева с Таможенным союзом.
В МИД Украины считают оскорбительным комментарий директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Александра ГОРБАНЯ о взаимоотношениях Киева с Таможенным союзом. Об этом говорится в комментарии директора департамента информационной политики МИД Украины Олега ВОЛОШИНА, размещенном на странице МИД Украины в сети Фейсбук, передает УНИАН.