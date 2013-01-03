Тимошенко разрешили передать дозиметр

В больнице Укрзалізниці, где находится экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО, регулярно проводится измерение уровня радиационного фона.

Об этом сообщает пресс-служба государственной пенитенциарной службы, передает «Украинская правда».

«В связи с заявлением осужденной ТИМОШЕНКО о необходимости постоянного контроля за радиационным фоном в палате, ГПтС разъясняет, что на основании информации руководства «Укрзализныци», в этой больнице регулярно проводится измерение уровня радиационного фона в помещениях лечебного учреждения и на ее территории», - передает пресс-служба.

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