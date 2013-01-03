По мнению Кличко, нардепы плохо работают и головой, и кулаками

Депутаты от партии «УДАР» пришли в Верховную Раду не для того, чтобы соревноваться, у кого больше физической силы, а чтобы силой мысли убеждать оппонентов, доказывать принципиальность и важность голосования по тем или другим ключевым законам.

Об этом заявил лидер фракции «УДАР» в Верховной Раде Виталий КЛИЧКО в эфире 5 канала. «Я неоднократно говорил, в рядах нашей партии состоят люди, которые являются специалистами в различных областях: государственного управления, экономики, культуры, науки, малого и среднего бизнеса, социальной сферы. И мы готовы применять прежде всего наши знания, наш ум, а не кулаки», - цитирует КЛИЧКО пресс-служба УДАР, передает УНИАН.

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