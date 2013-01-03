Насильникам студентки в Нью-Дели предъявлены официальные обвинения

В округе Сакет в Нью-Дели в четверг, 3 января, начался процесс по делу об изнасиловании и убийстве 23-летней студентки, за преступление предстоит ответить шестерым обвиняемым.

Перед судом, однако, предстали пока что лишь пять обвиняемых, поскольку шестому еще не исполнилось 18-ти лет. Следователи, видимо, сомневаются в подлинности бумаг, поэтому его настоящий возраст будет установлен с помощью теста костного мозга.



Защищают насильников назначенные государством адвокаты, поскольку 2,5 тысячи адвокатов отказались представлять их интересы. Согласно заявлению главы МВД, подсудимым угрожает высшая мера наказания – смертная казнь.

Ранее «АН» сообщали: в Нью-Дели акции протеста вспыхнули после группового изнасилования девушки, которое произошло 16 декабря.



Имя погибшей девушки и членов ее семьи не разглашается СМИ согласно индийскому закону. Люди на улицах требуют у правительства защищать женщин, снизить уровень уличной преступности и ужесточить наказание для насильников вплоть до смертной казни. Тысячи студентов не покидали улицы Дели и в ночь на 1 января. Новый год они отмечать отказались и встретили его в трауре. Судя по сообщениям в СМИ, в Индии скоро появится новый закон о борьбе с сексуальным насилием. Его призывают назвать именем погибшей девушки, сообщает tvrain.ru. Ее отец уже заявил журналистам, что поддерживает такую инициативу.