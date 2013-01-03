Джастин Бибер выступил за принятие законов, ограничивающих деятельность папарацци. Поводом послужил инцидент в Лос-Анджелесе, в котором погиб фотограф, пытавшийся получить снимки автомобиля Бибера.

"Хотя сам я не присутствовал при этом трагическом инциденте и не причастен к нему напрямую, в своих мыслях и молитвах я поддерживаю семью погибшего, - говорится в заявлении известного канадского исполнителя Бибера. - Надеюсь, эта трагедия наконец даст стимул для принятия разумного законодательства и любых других нужных шагов, которые защитят жизни знаменитостей, служащих полиции, ни в чем не повинных прохожих и самих фотографов".

Вечером 1 января 29-летний фотограф Крис Герра долгое время следовал за автомобилем Бибера, в котором, как потом выяснилось самого певца не было: за рулем находился его друг, рэпер Лил Твист. Когда "Феррари" остановили полицейские, фотограф выскочил из своей машины и отправился через проезжую часть делать снимки, а на обратном пути попал под колеса. Водитель сбившей его машины оказал фотографу помощь и скорее всего не будет привлечен к ответственности.

В поддержку Бибера выступила 20-летняя актриса и певица Майли Сайрус, которая также нередко становится объектом преследования папарацци, сообщает lenta.ru. Она осудила тех, кто взывает к совести Бибера в связи с гибелью Герры, и заявила, что действия "охотников" за знаменитостями порождают хаос и опасны для окружающих.