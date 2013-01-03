Призыв к латышам не смотреть «Иронию судьбы» вызвал лавину комментариев

Бывший сотрудник латвийского МИДа Нормунд Васариньш внезапно прославился, написав в своем микроблоге в Twitterо том, что латвийское общество станет по-настоящему западным, когда прекратит каждый Новый год восхищаться советским фильмом «С легким паром!».

Экс-дипломата раздражает то, что практически все латвийские телеканалы продолжают новогоднюю традицию включать в программу фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Нормунд Васариньш рекомендует смотреть западные фильмы, «поскольку они не инфицированы советским мышлением и ностальгией». Советские фильмы «засоряют мышление», полагает Васариньш.

Пост латвийского дипломата вызвал лавину комментариев как в латвийских, так и в российских СМИ.

Активный борец за права русскоязычных в Латвии, лидер латвийской партии «За родной язык!», Владимир Линдерман выразил свой взгляд на позицию Васариньша. «Понятно, почему "Ирония судьбы" нервирует националистов. Вспомним сюжет: пьяный русский варвар вторгается (оккупирует) чужую квартиру. Более того, соблазняет чужую невесту, которую играет польская (читай: восточноевропейская, цивилизованная) актриса. По-моему, подтекст ясен. А песня про вагончик - болезненное напоминание о депортации», - написал Линдерман на своей странице в Facebook.

Вице-спикер Сейма Латвии Андрей Клементьев также не оставил без внимания критику фильма Эльдара Рязанова, рассматривая ее как попытку возродить цензуру. «Я думаю, что недопустимо пытаться редактировать и вводить цензуру в отношении шедевров, которые были созданы в СССР. Люди, которые сейчас пытаются это делать, по сути ничем не отличаются от тех людей, которые в 30-е годы прошлого века жгли книги и библиотеки».