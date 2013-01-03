Лидер КНДР Ким Чен Ын стал отцом

Зарубежные СМИ считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын на днях стал отцом. Супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу родила ребенка, передает телеканал АВС News.

О личной жизни Ким Чен Ына практически нет достоверной информации. По данным южнокорейской разведки, лидер КНДР женился на Ли Соль Чжу еще в 2009 году, и у них уже есть один ребенок, сообщает Газета.ру.

Сообщения о возможной беременности супруги северокорейского лидера появились в прессе после трансляции государственным телевидением траурной церемонии, организованной в годовщину смерти отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира.

А на новых фотографиях первой леди КНДР с официального приема в честь Нового года, Ли Соль Чжу появилась в узкой обтягивающей фигуру юбке и пиджаке.