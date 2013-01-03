Самые богатые люди мира приумножили свое состояние на четверть триллиона

100 богатейших людей на Земле по итогам 2012 года увеличили свое совокупное состояние на 241 миллиард долларов до 1,9 триллиона. Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaire Index.

В наибольшей степени прирост был обеспечен за счет миллиардеров, держащих свои деньги в телекоммуникационных активах и ритейле.

Самым удачливым богачом года оказался испанец Амансио Ортега, основатель торговой сети Inditex. Его состояние увеличилось на 22,2 миллиарда долларов до 57,5 миллиарда, так что он смог опередить владельца Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и выйти на третье место в общем списке миллиардеров. Акции его компании выросли за год на 66,7 процента.

Лидер в списке по итогам года - Карлос Слим, сообщает lenta.ru. 72-летний мексиканец приумножил свое состояние на 13,4 миллиарда долларов или 21,6 процента.

Самые большие потери в долларовом выражении понес бразилец Айке Батиста - его средства уменьшились на 10,1 миллиарда долларов. Интересно, что год назад он обещал стать богатейшим человеком на планете к 2015 году.

В целом миллиардерам помог общий рост на мировых фондовых рынках. Глобальный индекс MSCI World увеличился на 13,2 процента, а основной показатель американского широкого рынка Standard & Poor's 500 - на 13,4 процента. Европейские индексы сильно выросли во второй половине года.