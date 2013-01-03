Мать погибшего подростка-пилота утверждает, что самолет никто не угонял

В американском штате Алабама вечером 1 января 2012г. разбился легкомоторный самолет Piper PA 30. Полиция считает, что подростки, находившиеся в самолете и погибшие при падении, угнали его ради острых ощущений.

Но по словам матери 17-летнего Джордана Смита, сидевшего за штурвалом, у ее увлеченного авиацией сына был собственный ключ и он летал на этом самолете много раз.

Шерри Смит уточнила, что хозяин разбившегося Piper PA 30 Twin Comanche разрешал ее сыну подниматься в небо, сообщает ntv.ru. У юноши был и код от замка на ангаре, в котором стоял самолет.

Однако менеджер местного аэропорта заявил, что погибший не имел права садиться за штурвал двухмоторного самолета и подниматься в воздух в ночное время. Ранее Джордан Смит летал только на машинах с одним мотором.

Эдвин Бэнкс, менеджер аэропорта: «Это был пилот-стажер, который в небо без разрешения, не имея достаточной квалификации для ночного полета на этом типе самолетов».

Джордан Смит начал посещать аэродром с 14 лет и, по признанию матери, влюбился в небо. Ему оставался всего один экзаменационный полет до получения пилотской лицензии. Юноша уже обеспечил себе стипендию на обучение пилотированию в университете. Его отец — десантник, несущий службу в Афганистане. Вскоре родители собирались купить сыну собственный самолет.