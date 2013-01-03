Госсекретарь США Хиллари Клинтон уехала из больницы, где провела последние три дня. Клинтон покинула нью-йоркскую Пресвитерианскую больницу на машине в сопровождении мужа, дочери и помощника.

Ранее 2 января в Госдепартаменте сообщили, что Клинтон говорила по телефону с сотрудниками и некоторыми иностранными коллегами, однако отказались предоставить более подробную информацию о ее состоянии.

Хиллари Клинтон попала в больницу 30 декабря после обнаружения тромба в сосудах, причиной которого, как сообщалось, стало полученное ранее сотрясение мозга.

65-летняя глава внешнеполитического ведомства в начале декабря перенесла кишечную инфекцию. Из-за вызванного болезнью обезвоживания Клинтон 15 декабря потеряла сознание и, упав, получила сотрясение мозга. После падения госсекретарь была вынуждена работать дома. Из-за недомогания она пропустила, в частности, заседание конгресса, посвященное нападению на консульство в Бенгази в сентябре 2012 года.