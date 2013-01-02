Украина заняла предпоследнее место в рейтинге стран, где лучше всего родиться

Украина заняла 78 место из 80 в рейтинге лучших стран мира для рождения («The Where-to-be-born Index»), разработанном дочерней службой «Economist Intelligence Unit» (EIU) журнала «The Economist».

Согласно рейтингу, в первую тройку стран, где родиться предпочтительнее всего, входят Швейцария, Австралия и Норвегия. В первой десятке также – Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг. Ведущие экономики Европы, США, Япония и Южная Корея оказались во второй и третьей десятке списка. Четвертый десяток открывает Куба (на 40-м месте), а закрывает Китай (49-ое место), передает УНИАН.

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