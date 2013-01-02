Жители Латвии – в топе самых активных европейских пользователей Интернета

Жители Латвии – в топе самых активных пользователей Интернета, свидетельствуют последние данные европейского статистического бюро Eurostat. Около 88% латвийских пользователей Интернета читают новости и газеты в онлайне, показало исследование Eurostat.

Самые активные по этому показателю жители Исландии (94%), Литвы (92%), Эстонии (91%), у которых есть доступ к Интернету. В среднем по Евросоюзу показатель активности чтения новостей в Интернете составляет 61%.

Интернет-банкинг используют 64% латвийцев, подтвердивших, что они оплачивают счета и заключают сделки онлайн. В среднем по ЕС эта цифра равна 54%.

В социальных сетях пользователи из Латвии не очень активны: лишь 51% регулярно участвуют в переписке и 8% публикуют свои статьи. Самыми общительными оказались пользователи из Черногории (77%). Вторыми по активности в социальных сетях стали литовцы (70%).

По доступу в Интернет в странах Балтии лидирует Эстония (75%), вплотную приблизившаяся к среднему по ЕС показателю – 76%. В Латвии доступ в Интернет имеет 69% жителей, в Литве – 62%.

Эстония превосходит Латвию и Литву и по доступности широкополосного интернета. В Эстонии он доступен в 74% домохозяйств, в Латвии – в 67%, в Литве – в 61%, в среднем в ЕС – в 72% домохозяйств.

В Евросоюзе наибольшее количество пользователей Интернета в Нидерландах - 94%, Люксембурге - 93%, Швеции и Дании, а меньше всего - в Болгарии (51%), Румынии и Греции (54%).