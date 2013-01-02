Половодьем начался Новый год у жителей латвийского города Огре

В латвийском городе Огре новый, 2013-й год, начался тревожными событиями. 29 декабря в реке Огре начал повыщаться уровень воды. Утром 2 января вода начала прибывать не по часам, а по минутам. Около 60 частных домов оказались в воде, людям пришлось эвакуироваться. Помощь жителям затопленных домов оказывают представители самоуправления и муниципальной полиции.

К середине дня повышение уровня воды замедлилось, и спасатели говорят, что ситуация перестала быть критической, сообщает городской сайт Огре.

Половодье не настолько велико, как это бывает весной, но совершенно необычно для января, сказал начальник Огрского отделения полиции Угис Улманис.

Причиной затопления могло стать резкое потепление в последние дни декабря. Однако, специалисты не исключают возможность вины Огрской ГЭС, часть затворов которой вмерзла в лед и их не могли открыть.