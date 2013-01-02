Янукович наказал готовить Великую украинскую энциклопедию

ЯНУКОВИЧ подписал указ о подготовке и изданию в течение 2013-2020 годов Большой украинской энциклопедии.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О Большой украинской энциклопедии». Как отмечается в документе от 2 января 2013 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, «с целью сохранения, систематизации и распространения научных знаний о развитии человеческой цивилизации и вкладе Украины в мировую историю и культуру постановляю:

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