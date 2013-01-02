Одному из основателей фонда Hermitage грозит обвинение в неуплате $1,1 млрд

Один из основателей инвестиционного фонда Hermitage, связанного с печально известным делом юриста Сергея Магнитского и владелец холдинга Beny Steinmetz Group (BSG) Бени Штейнметц оспорит претензии налоговых органов Израиля в уклонении от уплаты налогов на порядка $1,1 млрд. Как сообщает израильское издание Haaretz, в отношении него было начато расследование, когда были обнаружены противоречия в документах, которые представители BSG подавали в 1997 и 2006 годах.

Штейнметц утверждает, что он является лишь исполнительным советником в холдинге, чья штаб-квартира с марта 2012 года располагается в Женеве, и что он принадлежит двум фондам и зарегистрирован на имя бельгийского гражданина. В тоже время у представителей налоговых органов, занимающихся расследованием этого дела, есть сомнения относительно того, что Штейнметц напрямую не управляет холдингом.

Глава фонда Hermitage Уильям Браудер и покойный Сергей Магнитский обвиняются в уклонении от уплаты налогов в России на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В тоже время Магнитский, будучи аудитором в фонде, провел собственное расследование и указал, что уплаченные компаниями фонда 5,4 млрд рублей были украдены рейдерами и к коррупционной сделке причастны сотрудники МВД. В ноябре 2008 года Магнитский был арестован. Через год 16 ноября 2009 года юрист скончался в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Его коллеги уверены, что арест и смерть Магнитского были связаны с его расследованием.

Смерть Магнитского и преследование руководства фонда Hermitage привели к принятию в январе 2012 года в США «Акта Магнитского», который запрещает въезд и экономическую деятельность на территорию страны 60 чиновникам из России, причастным к гибели юриста. В ответ российские власти приняли так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей с 1 января 2013 года, несмотря на наличие действующих двусторонних соглашений между двумя странами.