Националисты напомнили о Степане Бандере факелами

Националисты провели в центре Киева факельное шествие в память о Степане БАНДЕРЕ. Оно было организовано партией «Свобода», которая на последних выборах в Верховную Раду впервые сумела провести в украинский парламент 36 своих депутатов.

Более двух тысяч участников марша прошли от памятника Тарасу ШЕВЧЕНКО — традиционного места сбора националистов — по Крещатику до Майдана Незалежности. Перед колонной несли транспаранты с лозунгами «Бандера придет — порядок наведет» и «Герои не умирают». Шествие сопровождали наряды милиции, сообщает ИТАР-ТАСС. На Майдане Незалежности рядом с главной новогодней елкой Украины состоялся митинг, в ходе которого лидеры партии «Свобода» заявили о том, что нынешний марш — демонстрация политической силы.

Читать дальше