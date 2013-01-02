Украинское МВД изъяло 18 тонн пиротехники

Подводя итоги проверок деятельности более 14 тысяч торговых точек на территории Украины, МВД информирует об изъятии из незаконного оборота почти 800 тыс. единиц пиротехнических изделий, общий вес которых составляет более 18 тонн, сообщает управление связей с общественностью МВД Украины, информирует liga.net.

«За незаконную реализацию пиротехнической продукции составлены административные протоколы на 952 человек. Кроме того, на еще 210 граждан составлены административные материалы за противоправное применение пиротехники», - говорится в сообщении.

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