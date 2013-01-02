Сына Муаммара Каддафи боевики могут отпустить

Боевики из ливийского города Зинтан готовы отпустить сына бывшего лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама в ответ на требование властей Ливии о выдаче влиятельного бизнесмена Хасана Татанаки, сообщает алжирское издание Echrouk.

Ливийское правительство внесло его в «черный список» после того, как стало известно, что он принимал участие в выплате компенсаций по «делу Локерби» в 2003 году. Тогда Джамахирия согласилась выплатить порядка $2,7 млрд компенсации семьям жертв теракта над Локерби в 1988 году. Основанный Татанаки фонд оказывает помощь беженцам, бежавшим из страны во время гражданской войны в 2011 году. Он также активно поддерживал революционеров, воевавших против Каддафи.

Военный совет Зинтана осудил включение Татанаки в «черный список» и заявил, что в случае, если власти страны будут настаивать на выдаче бизнесмена, они освободят Сейфа аль-Ислама.

Международный уголовный суд рассматривает вопрос о месте проведения процесса над сыном Каддафи, которого обвиняют в том, что он приказывал своим сторонникам убивать демонстрантов и повстанцев во время восстания в 2011 году. Он был арестован силами Переходного национального совета в Ливии в ноябре 2011 года, когда пытался пересечь границу с Нигером и в настоящее время его держат в Зинтане. Если его вина будет доказана, ему грозит смертная казнь.

Гражданская война между сторонниками правившего режима и силами оппозиции в Ливии продолжалась с февраля по октябрь 2011 года. По данным ООН, в ходе нее погибло порядка 15 тысяч человек.