Юлия Тимошенко пожелала украинцам оторваться от суеты
1 января 2013, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
В новогоднем поздравлении, которое ТИМОШЕНКО разместила на своем сайте, она призывает всех поменять местами жизненные приоритеты.
«Хочу вам сегодня пожелать уметь правильно распоряжаться временем, которое вам отвел Господь, - пишет из каземата экс-премьер, - В эти минуты вы счастливы и спокойны. Однако потом, когда новогодние праздники проходят, вы снова возвращаетесь в мир суетливых, серых будней, где почти нет места чувствам и сантиментам».