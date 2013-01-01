Юлия Тимошенко пожелала украинцам оторваться от суеты

В новогоднем поздравлении, которое ТИМОШЕНКО разместила на своем сайте, она призывает всех поменять местами жизненные приоритеты.

«Хочу вам сегодня пожелать уметь правильно распоряжаться временем, которое вам отвел Господь, - пишет из каземата экс-премьер, - В эти минуты вы счастливы и спокойны. Однако потом, когда новогодние праздники проходят, вы снова возвращаетесь в мир суетливых, серых будней, где почти нет места чувствам и сантиментам».

Читать дальше