Журналисту The New York Times власти Китая отказали в визе на 2013 год

Журналисту The New York Times Крису Бакли власти Китая отказали в продлении визы на 2013 год, корреспондент, пару месяцев назад написавший репортаж о богатствах семьи Вэнь Цзябао, вместе с семьей покинул материковый Китай и уехал в Гонконг.

Бакли является гражданином Австралии и работает в Китае довольно давно - с 2000 года.

По данным The New York Times, визы шестерых других пекинских собкоров издания продлены без проволочек.