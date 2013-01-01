В Казахстане наркокурьеру не удалось передать героин в колонию, при этом, стоит отметить житель Карагандинской области хотел передать героин новаторским способом, а именно, с помощью трусов.

Как следует из признания неудавшегося наркокурьера, он купил две пары трусов, и пропитал ими растворенный в воде героин, однако "новатор" не рассчитывал, что контролер в колонии окажется столь бдительным.

Против наркокурьера возбуждено дело, белье отправлено на экспертизу, которая должна показать точный вес героина.