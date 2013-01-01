Украина впервые возглавила ОБСЕ

С января 2013 года Украина начала председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО очертил ключевые приоритеты председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году, в числе которых особо отметил урегулирование длительных конфликтов, укрепление мер доверия и безопасности на территории ОБСЕ, использование потенциала Организации в обеспечении энергетической безопасности, содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров, передает УНИАН.

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