Янукович из интерьеров Киево-Печерской Лавры пожелал стране справедливости

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что следующий год «должен стать годом развития и социальной справедливости».

Об этом он заявил в своей новогодней речи.



«Все ветви власти должны обеспечить максимальный социальный эффект от экономического роста и правовых преобразований. Начало работы нового состава Верховной Рады и правительства открывает возможности для конструктивного сотрудничества всех политических сил ради развития Украины», - сказал президент, сообщает Украинская правда.

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