Янукович из интерьеров Киево-Печерской Лавры пожелал стране справедливости
1 января 2013, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что следующий год «должен стать годом развития и социальной справедливости».
Об этом он заявил в своей новогодней речи.
«Все ветви власти должны обеспечить максимальный социальный эффект от экономического роста и правовых преобразований. Начало работы нового состава Верховной Рады и правительства открывает возможности для конструктивного сотрудничества всех политических сил ради развития Украины», - сказал президент, сообщает Украинская правда.