В центре Парижа на миллион евро ограбили магазин компании Apple

Магазин американской корпорации Apple, расположенный в центре Парижа, налетчики ограбили накануне Нового года, воры вынесли из торгового павильона макбуки и модные гаджеты, всего - на миллион евро, пишут СМИ Франции.

Всего, по данным полиции, налетчиков было четверо, грабители обезвредили охранника, погрузили добычу на грузовик и покинули место ограбления.