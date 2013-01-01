В США новогодняя ночь не обошлась без стрельбы, погибли два человека

В США новогодняя ночь не обошлась без стрельбы по людям, в Сакраменто, штат Калифорния, мужчина открыл огонь по толпе, смотрящей новогодний салют, два человека погибли, трое госпитализированы.

По оценке CNN, салют в Сакраменто собрались смотреть 40 тысяч человек, недалеко от этого места находился бар, откуда, как уже установлено, вышел мужчина.

Стрелявший задержан и арестован, начато расследование.