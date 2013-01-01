В Италии из-за некачественной пиротехники погибли двое мужчин

В Италии из-за некачественной пиротехники в новогоднюю ночь погибли двое мужчин и более 360 получили ранения, потерпевшие, как сообщают СМИ Италии, - жители южной области Кампания.

В ходе празднеств есть пострадавшие от пиротехники в Риме и других городах Италии, в частности, в Милане 11-летний мальчик лишился трех пальцев руки, по неустановленным пока причинам петарда взорвалась у него в руке.