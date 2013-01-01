//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Состояние госсекретаря США Хиллари Клинтон улучшается

1 января 2013, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Состояние госсекретаря США Хиллари Клинтон улучшается
Состояние госсекретаря США Хиллари Клинтон улучшается, в настоящее время политик проходит курс лечения в одной из больниц Нью-Йорка, где медики пытаются расщепить тромб, обнаруженный в ходе обследования у Клинтон.
 
СМИ США передают. что, как рассказали медики журналистам, у Клинтон обнаружен "сформировавшийся тромбоз венозного сосуда в правой поперечной пазухе твердой мозговой оболочки".
 
Госсекретарю США назначено лечение препаратами, расщепляющими тромбы, как только доза лекарства, необходимого ей, будет определена, Клинтон будет выписана из больницы.
 
Напоминаем, некоторое время назад Клинтон упала, получив сотрясение мозга.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//Политика

В Крыму назвали "спекулятивным" заявление советника Зеленского о "национальной автономии" полуострова

В Крыму назвали "спекулятивным" заявление советника Зеленского о "национальной автономии" полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара оценил заявление советника президента Украины Владимира Зеленского Никиты Потураева о том, что в конституции страны может появиться пункт о "национальной автономии" полуострова.

//Политика

Поклонская: «Ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне»

Поклонская: «Ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне»

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет выполнять минские соглашения. Он добавил, что амнистия недопустима для людей, которые задействованы в военных преступлениях. Депутат Госдумы Наталья Поклонская это прокомментировала. По её словам, ситуация в ДНР и ЛНР не может оставаться для нас в стороне.

//Политика

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили "должны извиниться" перед Россией за высказывания об агрессивности страны. По его словам, негативное отношение Тбилиси к Москве недопустимо.

//Общество

В России появится возможность оформлять ДТП за 15 минут

В России появится возможность оформлять ДТП за 15 минут

Стало известно, что в правительстве одобрили специальное приложение, которое позволит российским водителям оформлять ДТП за 15 минут. Отмечается, что для регистрации аварии не потребуется участие сотрудников ГИБДД.

//Новости СМИ2

//Наука

Видео: экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний

Видео: экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний

В ходе испытаний нового корабля Starhopper компании Space X, проходивших на полигоне Boca Chica в Южном Техасе произошел пожар. Спустя примерно 3 секунды после запуска аппарат загорелся.

//Криминал

Мария Шукшина: "Моя цель и задача - чтобы отца не забывали"

Мария Шукшина: "Моя цель и задача - чтобы отца не забывали"

Сегодня известный писатель Василий Шукшин мог бы отпраздновать свой 90-летний юбилей. Его дочь, актриса Мария Шукшина поздравила отца в соцсетях и дала интервью перед премьерой нового спектакля.

//Шоу-бизнес

Сын Виктора Цоя: Хочу успеть в этом году выпустить альбом

Сын Виктора Цоя: Хочу успеть в этом году выпустить альбом

Сын Виктора Цоя Александр долгие годы был мифической фигурой для публики. Он не общался с прессой, но в СМИ то и дело просачивалась информация о его женитьбе, музыкальном творчестве и смене фамилии. Пару лет назад Александр все же решил выйти из подполья

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак отправила Шнурову видео и строчки с "намёком"

Ксения Собчак отправила Шнурову видео и строчки с "намёком"

Известная телеведущая Ксения Собчак и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вновь начали стихотворный "баттл" в Сети. Ранее знаменитости уже удивляли публику юмористическими строчками в адрес друг друга.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

К Букингемскому дворцу прибыл вертолет скорой помощи: что-то с королевой?

К Букингемскому дворцу прибыл вертолет скорой помощи: что-то с королевой?

Стало известно, что ко входу Букингемского дворца прибыли полиция, машина и вертолёт скорой помощи. Жители Лондона и поклонники королевской семьи сразу забеспокоились, что с Елизаветой II.

//Происшествия

В Магнитогорске произошел пожар на территории фабрики

В Магнитогорске произошел пожар на территории фабрики

В Магнитогорске произошел пожар на новой аглофабрике № 5, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, на торжественное открытие которой 19 июля прилетел президент России Владимир Путин.

//Общество

Кадыров принял 6-летнего мальчика на должность своего охранника

Кадыров принял 6-летнего мальчика на должность своего охранника

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на должность своего охранника шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева. Политик захотел таким образом осуществить давнюю мечту ребёнка.

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Общество

Валерий Меладзе имеет родственников в Прибалтике

Валерий Меладзе имеет родственников в Прибалтике

Несколько дней назад последний романтик российского шоу-бизнеса, как окрестили журналисты Валерия Меладзе, выступил в Юрмале. Да и повод был классный – фестиваль «Лайма. Рандеву». Естественно, что журналисты не оставили без внимания музыканта.

//Общество

«Грандиозно!» - украинские туристы об изменениях в Крыму

«Грандиозно!» - украинские туристы об изменениях в Крыму

Два года не посещавший Крым бывший житель полуострова сделал несколько наблюдений, о которых рассказал «АН — Крым».Гость с Украины рассказал, что, в сравнении с 2017 годом проезд российской части границы стал более долгим.

//Авиа, ж/д транспорт

В аэропорту Нидерландов отменены около 180 рейсов

В аэропорту Нидерландов отменены около 180 рейсов

В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили порядка 180 рейсов, включая рейсы в Москву, из-за сбоя в системе заправки самолетов. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте аэропорта.

//Шоу-бизнес

Шнуров показал романтический ролик с молодой женой на отдыхе

Шнуров показал романтический ролик с молодой женой на отдыхе

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поделился с поклонниками редкими кадрами со своей новой супругой 28-летней Ольгой Абрамовой. Пара отдыхает на солнечном курорте, наслаждаясь обществом друг друга.

//Общество

Врачи заплатят за гибель ребёнка

Врачи заплатят за гибель ребёнка

С трех медицинских учреждений Севастополя будет взыскана компенсация за моральный ущерб в размере 1,7 миллиона рублей.

//Происшествия

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

СК: в Петербурге задержан предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой

В СК РФ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой. Отмечается, тело женщины нашли в кустах возле дома № 11 по Пулковской улице в Московском районе в воскресенье, 21 июля.

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Спорт

Соперник боксера Дадашева прокомментировал его смерть после боя

Соперник боксера Дадашева прокомментировал его смерть после боя

Пуэрториканец Субриэль Матиас отреагировал на смерть своего российского соперника Максима Дадашева. Отмечается, что после боя спортсмен попал в больницу со множеством травм, где впоследствии скончался.

//Спорт

Раскадровка удивительного гола Кейна

Раскадровка удивительного гола Кейна

На последней минуте матча международного Кубка чемпионов капитан «Тоттенхэма» Кейн при счете 2:2 забил «Ювентусу» с центра поля. Еженедельник «Аргументы недели» предлагает раскадровку этого удивительного гола.

//В мире

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

За что любят и ненавидят первую леди США Меланию Трамп

Первую леди США Меланию Трамп одновременно любят и ненавидят. Одни восхищаются её ухоженностью, стилем, внешностью, другие терпеть не могут и называют «женой-трофеем», припоминают откровенные фотосессии в молодости.«АН» узнали, что пишут зарубежные СМИ о первой леди США.

//Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон может получить титул леди Ди

Кейт Миддлтон может получить титул леди Ди

Принц Чарльз может передать своему сыну королевские обязанности, а также действующее звание - принц Уэльский. В этом случае герцогиня Кембриджская станет принцессой, как и ее свекровь леди Диана.

//Происшествия

Суд заключил под стражу директора лагеря, где при пожаре погибли дети

Суд заключил под стражу директора лагеря, где при пожаре погибли дети

Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова, где произошёл пожар во вторник, во вторник, 23 июля. Погибли четверо детей, более 10 пострадали.

//Спорт

Абрамов: Все великие нуждаются в особом отношении. А Черенков был великим!

Абрамов: Все великие нуждаются в особом отношении. А Черенков был великим!

25 июля лучшему футболисту СССР 1983-го и 1989-го годов спартаковцу Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет. О футболисте в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассказывает знаменитый агент Владимир Абрамов.

//Армия

В КНДР прошли испытания двух ракет

В КНДР прошли испытания двух ракет

Северная Корея накануне запустила два неизвестных снаряда в Японском море. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

//Новости партнеров

//В мире

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд

Журнал Forbes подготовил рейтинг самых ярких российских звезд. Издание ограничило возраст участников 40 годами и сместило фокус в сторону популярности - упоминаний в СМИ и соцсетях.

//Шоу-бизнес

#SaveBaikal. Россияне устроили флеш-моб на странице голливудского актера

#SaveBaikal. Россияне устроили флеш-моб на странице голливудского актера

Российская часть инстаграмной тусовки - это сила, правда не всегда конструктивная. Сначала они «бомбили» аккаунт Леди Гаги, мстя за обиженную соотечественницу Ирину Шейк, теперь взялись за Леонардо Ди Каприо.

//Происшествия

В Санкт- Петербурге в доме с 9-го этажа рухнул лифт

В Санкт- Петербурге в доме с 9-го этажа рухнул лифт

Вечером в среду, 24 июля, в Санкт -Петербурге в экстренные службы поступило сообщение о падении лифта с пассажирами в доме на улице Будапештская. Отмечается, что лифт рухнул с девятого этажа.

//Происшествия

Мальчика, который спасал детей из пожара в Хабаровском крае, представят к госнаграде

Мальчика, который спасал детей из пожара в Хабаровском крае, представят к госнаграде

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что 10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми" представят к государственной награде. Инцидент произошёл, во вторник, 23 июля, погибли четверо детей, более 10 пострадали.

//Шоу-бизнес

"Я не раз сталкивалась с клеветой", Оксана Воеводина подтвердила свой развод с бывшим королем Малайзии

"Я не раз сталкивалась с клеветой", Оксана Воеводина подтвердила свой развод с бывшим королем Малайзии

«Мисс Москва» подтвердила свой развод с бывшим королем Малайзии. Супруги расторгли брак по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и Оксана Воеводина не смогут пожениться вновь

//Общество

Рок-фестивалю "Нашествие" - 20 лет!

Рок-фестивалю "Нашествие" - 20 лет!

Что объединяет знаменитую группу «Би-2» и коллектив с эпатажным названием «Бенгальские подонки», легендарный рок-ансамбль «Мумий-тролль» и группу «Васильков и коты», певца Дельфина и певицу Катерину Гаркушу? Все они являлись участниками недавно прошедшего фестиваля «Нашествие», отмечающего в этом году юбилей.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На западе Москвы загорелся лес

На западе Москвы загорелся лес

В четверг, 25 июля, на западе Москвы в районе Тропарёво произошёл крупный лесной пожар. Отмечается, что площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. В ведомстве добавили, что недалеко от очага возгорания находятся два детских сада.

//В мире

Самолёт ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Самолёт ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Вечером в среду, 24 июля, самолёт ВВС Азербайджана МиГ-29 рухнул в Каспийское море. Отмечается, что воздушное судно выполняло ночной тренировочный полёт. На территории проводится операция по поиску и спасению пилота.

//Экономика

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры грозят ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за высоких комиссий на эквайринг. По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Политика

Трамп рассчитывает на увеличение числа мексиканских военных на границе с США

Трамп рассчитывает на увеличение числа мексиканских военных на границе с США

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп не исключил увеличения числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала себя без макияжа и фильтров

Виктория Дайнеко показала себя без макияжа и фильтров

Известная певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками серией снимков без "фейстюна". Подписчики оценили естественную красоту знаменитости и похвали за стройную и подтянутую фигуру.

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В четверг, 25 июля, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Талдомском районе Подмосковья полиция задержала лидера и участников организованной группы, подозреваемой в вымогательстве.

//В мире

В Германии побит новый температурный рекорд

В Германии побит новый температурный рекорд

Столбики термометров в населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) поднялись до рекордной отметки. Об этом сообщила Метеорологическая служба в Twitter.

//Происшествия

В Югре попытались украсть нефть

В Югре попытались украсть нефть

Стало известно, что в Югре сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые пытались украсть нефть. Отмечается, что правонарушители успели слить более 24 тонн топлива.

//В мире

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

В Анкаре (Турция) в районе Чанкая, где расположены диппредставительства разных стран, было совершено покушение на белорусского дипломата. Мужчина возвращался домой, когда в него несколько раз выстрелили.

//В мире

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев решил напомнить о "независимости Крыма". Политик сообщил о возможном внесении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" полуострова.

//Шоу-бизнес

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам, что следит за фигурой и старается не позволять себе лишнего перед сном. Татьяна выложила фотографию "лёгкого", но вкусного ужина.

//Общество

Многодетные волнения

Многодетные волнения

На днях российские семьи с тремя и более детьми получили неприятный сюрприз. Стало известно о о появлении проекта закона «О мерах поддержки многодетных семей в Российской Федерации», который эту самую поддержку… существенно уменьшает. Среди многодетных поднялась паника.

//Спорт

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

25 июля лучшему футболисту СССР 1983-го и 1989-го годов спартаковцу Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет. О футболисте еженедельнику «Аргументы недели» говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.

//В мире

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Европарламент принял резолюцию «Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России». Как уверяет латвийские СМИ, за поправку с призывом расширить перечень санкций отдали свои голоса лидер партии «Согласие» Нил Ушаков и евродепутат Андрис Америкс.

//Шоу-бизнес

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Известный российский певец Николай басков отставил трогательное послание телеведущей и модели Виктории Лопырёвой у себя в stories. По словам исполнителя, знаменитость навсегда осталась в его сердце.

//Политика

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналист британского телеканала BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции приписал президенту РФ Владимиру Путину чужие слова.

//Политика

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "обиделся" на Владимира Путина. Об этом он написал в "Twitter".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Развалила бундесвер, развалит и Евросоюз
5

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры