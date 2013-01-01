Состояние госсекретаря США Хиллари Клинтон улучшается, в настоящее время политик проходит курс лечения в одной из больниц Нью-Йорка, где медики пытаются расщепить тромб, обнаруженный в ходе обследования у Клинтон.

СМИ США передают. что, как рассказали медики журналистам, у Клинтон обнаружен "сформировавшийся тромбоз венозного сосуда в правой поперечной пазухе твердой мозговой оболочки".

Госсекретарю США назначено лечение препаратами, расщепляющими тромбы, как только доза лекарства, необходимого ей, будет определена, Клинтон будет выписана из больницы.

Напоминаем, некоторое время назад Клинтон упала, получив сотрясение мозга.