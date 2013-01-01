Шведские «зеленые» говорят о вредности новогодних фейерверков

Шведское общество охраны природы выяснило, что новогодние фейерверки могут причинить вред здоровью. Как сообщает Радио Швеции «Sveriges Radio», в Швеции подсчитано, что во время новогодних салютов 2011 года в атмосферу страны было выброшено 300 тонн мелких частиц.

Вдыхание микрочастиц от взрывов новогодней пиротехники может вызвать проблемы с легкими, предостерегают представители Общества охраны природы Швеции.

Самые многочисленные и длительные фейерверки были в новогоднюю ночь Миллениума - 1999/2000 года. В последующие годы количество загрязнений воздуха, вызванных новогодними салютами, снижалось.

В прошлую новогоднюю ночь в атмосферу Швеции попали твердые микрочастицы от салютов в количестве 1% от общего загрязнения атмосферы в год - 29 тысяч тонн.