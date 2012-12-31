Глава правительства отказался от новогоднего обеда с президентом

В Чехии, сославшись на причины семейного характера, премьер-министр страны Петр Нечас отклонил приглашение на традиционный новогодний обед президента Вацлава Клауса. Это подтвердили в канцелярии главы республики.

Обычно во время таких встреч в неофициальной обстановке происходит обсуждение насущных политических и экономических вопросов. Петр Нечас и Вацлав Клаус должны были встретиться за обеденным столом в среду, 2 января, в старинном замке Лани. В марте у Вацлава Клауса истекает срок полномочий, напоминают Вести.