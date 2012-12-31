В Новогоднюю ночь лондонское метро может утонуть в грудах мусора

В Лондоне уборщики городского метро в канун Нового года начали двухдневную забастовку, выступая против низкой оплаты своего труда, уровень которой, по данным профсоюза, на треть ниже прожиточного минимума в британской столице.

Ежедневно лондонским метро пользуется 4 млн человек, а в Новый год весь городской транспорт, включая подземку, будет работать всю ночь, отмечает радио "Маяк". При этом с 23.45 до 04.30 по местному времени проезд на всех видах транспорта в Лондоне будет бесплатным благодаря спонсорской поддержке компании-производителя всемирно известных алкогольных напитков Diageo, что резко увеличит поток пассажиров.

Профсоюз требует, чтобы зарплата уборщикам была увеличена до прожиточного минимума - 12,5 фунтов в час. Кроме того, профсоюз распространил заявление на английском, русском и польском языках, в котором призывает уборщиков не срывать забастовку.