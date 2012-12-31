В Париже демонстранты осадили посольство Ватикана во Франции

Посольство Ватикана в Париже подверглось нападению протестующих в знак поддержки мигрантов, которые устроили голодовку, чтобы добиться от руководства Франции своей легализации. Дипмисия захвачена демонстрантами, призывающими христиан защитить своих братьев.

Ранее около 50 мигрантов объявили голодовку, требуя урегулирования своего статуса. Они устроили акцию протеста в церкви в городе Лиль, передали Вести.