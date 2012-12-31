В Керчи чиновники, подозреваемые в вымогательстве, срочно заболели

В Керчи повальная эпидемия: числятся заболевшими все фигуранты расследования, которое проводят прокуратура и правоохранители.



Обвиняемые во взяточничестве и вымогательстве первый вице-мэр Олег КАТРОГИН и начальник юридического департамента городского совета Керчи Наталья МОЧАЕВА находятся на больничном.



Также запаслись справками по болезни подчиненная МОЧАЕВОЙ Наталья ПРОКОФЬЕВА и заместитель мэра Керчи Марина СОРОКИНА, с которыми, по данным керченской редакции «Аргументов недели – Крым», тоже плотно работает следствие.

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