В Керчи чиновники, подозреваемые в вымогательстве, срочно заболели
31 декабря 2012, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи повальная эпидемия: числятся заболевшими все фигуранты расследования, которое проводят прокуратура и правоохранители.
Обвиняемые во взяточничестве и вымогательстве первый вице-мэр Олег КАТРОГИН и начальник юридического департамента городского совета Керчи Наталья МОЧАЕВА находятся на больничном.
Также запаслись справками по болезни подчиненная МОЧАЕВОЙ Наталья ПРОКОФЬЕВА и заместитель мэра Керчи Марина СОРОКИНА, с которыми, по данным керченской редакции «Аргументов недели – Крым», тоже плотно работает следствие.