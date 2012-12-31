Фирмы, связанные с сыном президента Украины, выиграли угольные тендеры

Фирмы, связанные со старшим сыном президента Виктора ЯНУКОВИЧА Александром в течение 2012 года выиграли тендеры в угольной отрасли примерно на 8-9 млрд гривен.

Об этом пишет «Зеркало недели. Украина».

«В последнее время трудно найти отрасль бизнеса, в которой бы не говорили о демонической роли Александра ЯНУКОВИЧА. В «Вестнике госзакупок» прямо светится только одна его компания – «Всеукраинский банк развития», что в этом году сумел дать госпредприятиям кредитов на полмиллиарда гривен», - пишет издание.

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